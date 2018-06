Umschaltaktionen sind Müller eine Warnung wert

Bei den Sportfreunden Bundenthal (7.) haben die Landesliga-Fußballer des VfR Kirn (8.) am Samstag um 16 Uhr etwas gutzumachen.

Das Hinspiel hatte der VfR mit 0:2 verloren. „Bundenthal hatte es clever gemacht gegen uns“, erinnert sich Trainer Dieter Müller, der die Belastung über Ostern von zwei Spielen an drei Tagen nicht als zu hoch einstuft: „Wenn das nicht an fünf Wochenenden hintereinander so vorkommt, ist das in Ordnung.“ Die Kirner sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, haben allerdings auch erst zwei Spiele absolviert (vier Punkte).

Sie müssen ohne den verletzten Torhüter Nico Setz, Simon Wagner (Urlaub), Tarek Lanz (angeschlagen) und Bastian Rinn (beruflich verhindert) auskommen. „Wir dürfen nicht viele Fehler machen, denn der Gegner schaltet sehr schnell um“, warnt Müller. ce