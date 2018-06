Aus unserem Archiv

Die Typisierungsaktion findet statt am Samstag, 24. März, 11 bis 16 Uhr, in der Laacher-See-Halle in Mendig. Trotz der großen Unterstützung bitte das Team “Leon will leben“ im Namen der Deutschen Knochenmarkspende weiterhin um finanzielle Unterstützung.