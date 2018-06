Tut das Land genug für Grundschule? Elternbeiräte schlagen Alarm

Tut das Land Rheinland-Pfalz genug für die Grundschulen? Nein, finden die Elternsprecher der Regionen Koblenz, Trier und Neustadt an der Weinstraße – und fordern deshalb in einer Erklärung einen „Schulterschluss aller im Landtag vertretenen Parteien zur sofortigen Erhöhung des Bildungsetats“.

Rheinland-pfälzische Grundschüler haben Defizite, vor allem beim Zuhören und Lesen. Das Land tut zu wenig dagegen, sagen Elternvertreter.

Foto: dpa

Der Hintergrund: Im vergangenen Herbst hatte eine Studie des Potsdamer Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) Diskussionen ausgelöst. Demnach haben in Deutschland viele Kinder, wenn sie von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln, Probleme in Deutsch und Mathematik. Besonders bitter für Rheinland-Pfalz: Die Kinder hierzulande schnitten in einigen Bereichen schlechter ab als der Bundesschnitt, zum Beispiel beim Zuhören und bei der Lesekompetenz. Auch in der Rechtschreibung gibt es Defizite.

Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat zwar angekündigt, dass Lernprogramme zum kommenden Schuljahr ausgebaut werden sollen. So will sie unter anderem das Programm „BISS Lesen – Lesen macht stark“ nach und nach an allen Grundschulen einführen. Das Programm „Mathe macht stark“ soll in einer ersten Erprobungsphase an 15 Grundschulen im Land starten, neue Aufgabenpools für Deutsch und Mathematik an der Grundschule wurden ebenfalls erarbeitet. Doch den Elternsprechern geht es um mehr. „Das Land versucht zwar viel, aber was an den Schulen vor allem fehlt, ist Personal“, sagt Isabelle Blonski, Mitglied des Regionalelternbeirats Koblenz. Während Lehramtsanwärter für einige andere Schulformen Schlange stünden, wolle niemand mehr Grundschullehrer werden. „Dabei wird da doch die Basis gelegt“, sagt Blonski. Der Beruf des Grundschullehrers müsse in Rheinland-Pfalz endlich attraktiver werden, „auch, damit nicht mehr so viele Lehrer in andere Bundesländer abwandern“.

Die Landeselternsprecher fordern darüber hinaus sogenannte multiprofessionelle Teams an Grund- und weiterführenden Schulen, zu denen auch Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen oder Trauma- und Physiotherapeuten gehören. Denn: Die Zusammensetzung der Schülerschaft hat sich stark verändert, in den Klassen sitzen mehr Kinder mit Migrationshintergrund. Zudem besuchen auch mehr Kinder mit Behinderung eine allgemeine Schule. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben Elternvertreter bundesweit eine Internetpetition geschaltet. Bis Freitagnachmittag hatte sie rund 4500 Unterstützer.

Von unserer Redakteurin Angela Kauer-Schöneich