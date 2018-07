Aus unserem Archiv

Das bislang unter Vorbehalt terminierte Heimspiel der TuS Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den TSV Schott Mainz wurde neu angesetzt. Diese brisante Partie gegen den Abstieg – ursprünglich vorgesehen am Samstag, 7. April – wurde um einen Tag nach hinten verlegt und findet nun am Sonntag statt.