TuS Rheinböllen – SG Mörschbach/L./A. 3:2 (1:0)

Rheinböllen: Reifenschneider – D. Flesch, Kuznecov, Schleicher (73. Acht), Herdt, Rott (82. Pira), Lenhard, T. Flesch, Aquila, Hankammer, Adams (46. Merg).

Mörschbach: Reuther – Weber (46. Hilgert-Walber), Silbernagel, Römer, Thönges, Volkweis, Peifer, Metz (68. Müller), Kauer, Theise, Schulzki (79. Schmitz).

Schiedsrichter: Alexander Mroß (Wolken).

Zuschauer: 275.

Tore: 1:0 Rott (69.), 2:0 Lenhard (84.), 3:0 Merg (85.), 3:1, 3:2 Volkweis (87., 89.).

Beste Spieler: T. Flesch, D. Flesch – Kauer, Silbernagel.

Besonderheiten: Rot für Thönges (Mörschbach, 75.), Gelb/Rot für Merg (Rheinböllen, 90+2.)

Nächste Aufgabe für Rheinböllen: am Sonntag (14.45 Uhr) in Treis-Karden bei der SG Müden; für Mörschbach: am Sonntag (17 Uhr) in Argenthal gegen Vordereifel.