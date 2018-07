Aus unserem Archiv

Im Rahmen des Verbandsgemeindepokals steigt am Sonntag um 15 Uhr in der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim ein Qualifikationsspiel zur Teilnahme an der deutschen Volleyball-Seniorenmeisterschaft. Die Ü53 des TSV Hargesheim, Vizemeister im Südwesten (Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland), erwartet dabei den Zweiten aus dem Süden, den badischen Vertreter TV Bretten. Vor einem Jahr schafften die „Harginger“ über das Qualispiel den Sprung zur DM und wollen dies nun wiederholen, um an Pfingsten in Berlin unter den zwölf besten Teams Deutschlands antreten zu können.