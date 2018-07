Tipp zur Datenherausgabe: So schützt man sich vor schwarzen Schafen

Bürger, die Anfragen bezüglich ihrer Daten erhalten, sollten prüfen, ob ihnen der Absender bekannt ist. Das rät Claudia Müller, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz, auf Anfrage.

Denn: „Inzwischen kursieren E-Mails im Netz und werden Schreiben auf dem Postwege versandt, mit denen der Absender um Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten eine geschäftliche Beziehung vortäuscht, um an Daten zu gelangen.“ Grundsätzlich kann man sich bei Fragen auch an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde wenden, sagt Müller. Für Rheinland-Pfalz ist dies der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Telefon 06131/208-2449, E-Mail an poststelle@datenschutz.rlp.de, https://www.datenschutz.rlp.de/ kst