Thomas Herschbach leitet seit Monatsbeginn Unkeler Tourist-Info

Seit Anfang April ist Thomas Herschbach neu bei der Stadt Unkel. Er übernimmt die Leitung der Tourist- und Bürgerinformation und wird den Stadtbürgermeister bei Projekten der Stadtsanierung „Historische Stadtbereiche“ unterstützen. Die bisherige Stelleninhaberin Ulrike Kräften ist nach 40 Jahren in den Ruhestand getreten.

Sie war mit einem großen Empfang verabschiedet worden. Herschbach, Jahrgang 1965, kommt aus Waldbreitbach, studierte Kommunikationswissenschaften und Publizistik, war Redaktionsleiter beim Lokalanzeiger, bevor er 2002 Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Linz wurde. 2014 wurde die Gesellschaft liquidiert. Herschbach arbeitete danach unter anderem bei einer Agentur, die Luxusreisezeile betreut. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Unkel. Ich will mich genau da einbringen, wo ich gebraucht werde und das umsetzen, was Rat und Ausschüsse beschließen“, sagt Herschbach. san