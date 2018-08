Theoretisch betrachtet: Zwei Zonen werden eingerichtet

Für zwei Abschnitte der Diezer Ortsdurchfahrt der B 417 wird von 22 bis 6 Uhr Tempo 30 angeordnet. Von Limburg kommend, beginnt die erste Zone gleich an der Stadtgrenze, sie reicht bis zum Ende der Bebauung, also kurz hinter die Einfahrt zur Bundespolizeischule. Zone zwei beginnt an der Kreuzung Am Backsteinbrand und endet am Ortsschild Freiendiez/Diez vor der Zufahrt zur Feuerwehr.

Weitere zwei Abschnitte waren betrachtet worden: Zone drei mit Schaumburger Straße, Ernst-Scheuern-Platz, Kanal-/Schulstraße und Emmerichstraße, die mit passivem Lärmschutz versorgt ist, und Zone vier mit der Koblenzer Straße auf der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.