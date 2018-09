Teufelsfelser freuen sich aufs Spitzenspiel

Die Spvgg Teufelsfels ist am Sonntag um 15 Uhr Bestandteil eines Spitzenspiels in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Das Team von Trainer Karsten Wellendorf empfängt die SG Kirschweiler/Hettenrodt. Beide Teams haben drei ihrer vier bisherigen Partien gewonnen und belegen die Ränge zwei und drei.

Der Sieger bleibt Spitzenreiter SC Birkenfeld auf den Fersen, der bereits am Mittwochabend mit 2:1 gegen den VfR Baumholder II gewann. Der SV Oberhausen will am Sonntag um 17 Uhr ...