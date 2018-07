Wer sich den ersten Auftritt von Jean-Philippe Mateta im Trikot des FSV Mainz 05 nicht entgehen lassen will, muss am heutigen Mittwoch ins Gensinger Nahestadion kommen. Dort treffen die 05er um 18.30 Uhr in ihrem zweiten Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Bundesliga auf eine Rhein-Nahe-Auswahl. Anlass sind die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Ortsgemeinde Gensingen. Den 12:0-Sieg in Schifferstadt, der ersten Freundschaftspartie nach dem Trainingsauftakt, hatte Mateta nur als Zuschauer verfolgt. Am Montag ist der 21-jährige Franzose ins Mannschaftstraining eingestiegen. Rund acht Millionen Euro hat der Bundesligist für den 1,92 Meter großen Angreifer an Olympic Lyon überwiesen.

Gegner der 05er sind neben zehn Spielern der ausrichtenden SG Gensingen/Grolsheim auch namhafte Akteure aus der Region. Von Oberliga-Aufsteiger Hassia Bingen kommen Torwart Kay Schotte sowie Enes Softic und Fabian ...

