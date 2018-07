Aus unserem Archiv

„Heute habe ich die Nachricht erhalten, dass wir hier in der Verbandsgemeinde ein bedeutsames Architekturprojekt realisiert haben“, überraschte Bürgermeister Loos den VG-Rat. Das Tertiärum im Stöffel-Park überzeugte die Architektenkammer Rheinland-Pfalz beim Wettbewerb „Architektouren 2018“ so sehr, dass die Jury dieses Museum für die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit an die Bundesarchitektenkammer weiterreichte. „Davon erwarten wir uns einen bundesweiten Aufmerksamkeitsschub.