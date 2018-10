Symposium im November: Aufräumen mit Halbwissen und Vorurteilen

Der Verein Juvemus, Vereinigung zur Förderung von Kindern und Erwachsenen mit Teilleistungsschwäche, lädt in regelmäßigen Abständen zu Symposien ein, bei denen sich Betroffene, Angehörige, Kinderärzte, Lehrer und alle anderen am Thema Interessierten umfassend informieren können. Die nächste Tagung ist am Freitag, 23, und Samstag, 24. November, im Berufsbildungszentrum der HwK in der August-Horch-Straße 6-8. Am Eröffnungsabend, Beginn ab 17 Uhr, stehen unter anderem ein Vortrag von Ludger Tebartz von Elst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ein Video zum Thema Aufräumen auf der Tagesordnung, eine Ausstellung autistischer Künstler wird eröffnet. Am Samstag gibt es ab 9 Uhr insgesamt 20 Vorträge und Workshops zu folgenden Themenbereichen:

Basiswissen (unter anderem Frühdiagnostik und Differenzierung sowie ADS in der Lebensspanne), Medizin/Wissenschaft (beispielsweise Affekt- und Emotionsregulation sowie Internet, Smartphone und Co:. Gibt es ein Zuviel?), Wahrnehmungsstörungen/Lernen (unter anderem Lernen und Gedächtnis und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.