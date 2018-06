Aus unserem Archiv

Als klarer Außenseiter geht der SV Oberhausen in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld in sein Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die SG Idarwald. Der SVO steht mit 19 Zählern auf Rang neun, das Idarwald-Team (2.) kämpft um den Titel. Wichtige Punkte im Abstiegskampf will zur gleichen Zeit der Vorletzte, der FC Hennweiler, beim SV Bundenbach einfahren, der nur einen Platz vor dem FCH steht und lediglich einen Zähler mehr auf der Habenseite hat. ce