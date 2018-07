SV Weitersburg überrascht gegen Vallendar

In einem überraschend einseitigen Spiel in der Fußball-Kreisliga A Koblenz hat sich der SV Weitersburg mit 5:1 (3:0) gegen den Lokalrivalen SC Vallendar durchgesetzt und damit drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Die Tabelle ließ vor dem Spiel etwas anderes erwarten, letztlich setzte sich das Kellerkind aber souverän und hochverdient gegen die Gäste aus dem oberen Drittel der Tabelle durch.

Und wieder eine gute Chance für den SV Weitersburg, diesmal von Nils Hendrik Kumm (am Ball) – im Derby der Fußball-Kreisliga A Koblenz sorgte der SVW mit dem 5:1 gegen den SC Vallendar für eine Überraschung.

Foto: Heil

„Das war heute Arbeitsverweigerung meines Teams. Gegen eine Mannschaft, die unten drin steht, darfst du nicht so lustlos auftreten und erst recht keine fünf Gegentore kassieren“, zeigte sich Vallendars Trainer Marcello Dreher Reinhardt sichtlich erregt nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft trat zwar ersatzgeschwächt und unterstützt durch einige A-Jugendliche an, was für Dreher Reinhardt aber „auf keinen Fall eine Ausrede für diese Leistung war“.

Von Beginn an sahen die zahlreichen Zuschauer eine Weitersburger Mannschaft, die den Gästen in den Zweikämpfen fast immer überlegen war. Vallendar fiel kaum etwas ein, um gefährlich in den Weitersburger Strafraum zu kommen, und nach Ballverlust schafften es die Gäste nicht, sich die Kugel zurückzuholen – sondern sie wurden ein ums andere Mal vom SVW ausgekontert.

Bereits nach 16 Minuten waren die Gastgeber zum ersten Mal erfolgreich, als die Gästeabwehr kollektiv schlief, Colin Püschel auf der linken Seite einen Ball erlief, diesen in die Mitte brachte und Scarly Köhler aus kurzer Distanz einschob. Wenig später kopierten die Gastgeber das erste Tor – wieder war es Püschel, der den Ball von der linken Seite in den Fünfer brachte, diesmal stand Viktor Dick goldrichtig und schob ein (30.). Nur eine Minute später durften die Weitersburger schon wieder jubeln. Lucas Schmidt zog von der Strafraumkante ab und versenkte den Ball über Zafer Civil im Gästetor hinweg im langen Eck (31.).

Bereits kurz nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für Vallendar. Wie schon bei den ersten beiden Treffern ging dem Tor ein Konter voraus, Dick zeichnete sich diesmal als Vorbereiter aus und legte auf Köhler quer, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte (48.). Und damit noch nicht genug. Die Gastgeber nutzten die Passivität der Vallendarer in den Zweikämpfen gnadenlos aus und legten durch Niclas Weber auch noch das 5:0 (55.) nach.

„Genau das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir heute umgesetzt. Wir wollten nach Ballgewinn schnell umschalten und Nadelstiche nach vorne setzen“, freute sich Weitersburgs Trainer Charly Grün. Daran änderte auch der 1:5-Anschlusstreffer durch Vallendars Dogan Cevik nichts mehr, der ein Elfmeter-Geschenk vom ansonsten souverän pfeifenden Schiedsrichter verwandelte (61.).

Im Hinblick auf das richtungsweisende Derby gegen den SV Niederwerth am Dienstag (19.30 Uhr), fand Grün aber warnende Worte: „Wir dürfen jetzt nicht überschwänglich sein, das wird auf der kämpferischen Ebene ein ganz anderes Spiel. Aber dennoch freuen wir uns jetzt erstmal über die drei Punkte, die uns etwas Luft verschaffen.“

Von unserer Mitarbeiterin

Sabrina Kreuter