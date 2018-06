Oberwesel: Hanß – Strunk (46. J. Stüber), C. Jäckel, Bender (76. Morina), Mitchard, Engel, C. Fahning, L. Stüber (65. Gubetini), Ströter, S. Fahning, T. Jäckel.

Kirchberg: Jakobs – Heimer, Reifenschneider, Brunk (65. Özer), Kellerer, Sehn-Henn, Resch, Michel, Wild (77. Malysch), Rieder, Stürz (46. Daum).

Schiedsrichter: Christopher Groß.

Zuschauer: 220.

Beste Spieler: Hanß – Reifenschneider.

Nächste Aufgabe für Oberwesel: am Ostersonntag (1. April) um 14.30 Uhr in Mülheim-Kärlich; für Kirchberg: am Mittwoch (20 Uhr) in Gering-Kollig bei der SG Elztal.