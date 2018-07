SV Oberwesel- SG Mörschbach/L./A. 0:1 (0:1)

Oberwesel: Hanß – S. Fahning (66. Gubetini), Strunk, C. Jäckel, T. Jäckel – J. Stüber, Ströter, C. Fahning, Clemens (55. Mitchard) – Engel, L. Stüber.

Mörschbach: Reuther – Hilgert-Walber, Silbernagel, Schulzki (62. Thönges), Weber (88. Schmitz) – Metz, Kauer, Endres (78. Müller), Volkweis – Peifer, Theise.

Schiedsrichter: Christian Baum (Dickenschied).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Kauer (2., Foulelfmeter).

Beste Spieler: Strunk – Reuther, Silbernagel, Theise.

Nächste Aufgabe für Oberwesel: am Freitag (20 Uhr) in Gering-Kollig; für Mörschbach: am Sonntag (14.45 Uhr) in Argenthal gegen Müden.