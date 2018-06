Studium auf Schloss Montabaur wird immer beliebter

In Montabaur studieren – das ist seit genau sieben Jahren möglich. Die im Jahr 2011 gegründete ADG Business School, ein Gemeinschaftsunternehmen der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) auf Schloss Montabaur und der Steinbeis-Hochschule Berlin, erlebt einen regelrechten Boom und zieht immer mehr Studenten an.

Foto: Nitz Fotografie

Das Geheimnis des Erfolges: Die Business School bietet angesehene duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge im Wirtschafts-, Finanz- und Gastronomiebereich an. Dabei arbeitet die Universität auch erfolgreich mit Westerwälder Wirtschaftsunternehmen zusammen.

Die Studierendenzahl an der ADG Business School steigt seit 2011 stetig an: Gab es im Gründungsjahr noch 210 Erstsemester, lag die Zahl der neuen Studenten im vergangenen Jahr bereits bei 370, sagt ADG-Pressesprecherin Ursula Pelzl und fügt hinzu: „Tendenz weiter steigend – insbesondere über Studierende aus der Region und von örtlichen Unternehmen“. Am Universitätsstandort Montabaur gibt es derzeit 1510 Studenten, davon 150 in Master-Studiengängen. Unterrichtet werden die Studenten der ADG Business School von 150 Dozenten, darunter sind 26 hauptamtliche Professoren, so Pelzl weiter. Die Universität auf dem Schlossberg kooperiert mit 37 Unternehmen aus der Region, die ihren Nachwuchskräften insbesondere den dualen Bachelor parallel zur Ausbildung anbieten. Für die Unternehmen sei dies ein guter Anreiz , um neue Auszubildende zu gewinnen, wie die Pressesprecherin ausführt. „40 Prozent der Studienstarter im Jahr 2017 kommen aus regionalen Unternehmen“, macht Pelzl deutlich, dass die Universität Montabaur in der Region gut angenommen wird. Durch den engen Austausch mit Unternehmen, Führungskräften und Professionals sei die Business School stets am Puls der Zeit und könne mit den angebotenen Studiengängen „einen spürbaren Mehrwert für Unternehmen“ schaffen, sagt sie.

Die Universität bietet derzeit im Bachelor-Studium die acht Vertiefungen General Management sowie jeweils Management kombiniert mit Vertrieb, Finance, Handel, Agrarhandel, Hotellerie und neuerdings Digital Innovation an. Im Masterstudium gibt es die vier Spezialisierungen Banking and Finance, Vertriebs- und Marketingmanagement, General Management und Digital Innovation. „Nachdem die Master-Vertiefung Digital Innovation auf eine hohe positive Resonanz gestoßen ist und den Nerv der Zeit getroffen hat, haben wir uns im letzten Semester dazu entschieden, im Bachelor nachzuziehen“, sagt Pelzl. „Damit reagieren wir auf den strategischen, organisatorischen und operativen Veränderungsbedarf, der sich durch die Digitalisierung für die Unternehmen ergibt“, erläutert sie.

Den Erfolg der Schloss-Uni führt Pelzl darauf zurück, dass Unternehmen zunehmend erkennen, wie wichtig duale und berufsbegleitende Studiengänge sind, um Mitarbeiter zu binden und qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden. Zudem seien die Studiengänge von hoher Qualität und vermitteln hoch-aktuelle Themen, so Pelzl. Die Abschlussarbeiten seien für die Firmen von Nutzen, da sie Lösungsvorschläge für ein konkretes Problem im Unternehmen entwickeln.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr