Steinmeiers Stationen im Kreis Altenkirchen

Gegen 14.15 Uhr wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am heutigen Dienstag, 20. März, in Flammersfeld erwartet. Dort wird er laut Programm das Raiffeisenhaus besuchen und zum Abschluss einen Apfelbaum pflanzen.

Foto: picture alliance

Nach seinem Aufenthalt in Flammerfeld führt die Reise des Bundespräsidenten weiter nach Herdorf. Hier wird er die Firma Thomas Magnete aufsuchen, ein Familienunternehmen, das sich laut Mainzer Staatskanzlei durch eine gute Unternehmenskultur und einen sehr engagierten Betriebsrat auszeichnet. Abschluss des Programms in Rheinland-Pfalz, das bereits am gestrigen Montag begonnen hat, ist um 18 Uhr ein Bürgerempfang im Kulturwerk Wissen. Dort werden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, die sich insbesondere bei den Themen Umwelt und Natur engagieren.