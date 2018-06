Städte- und Gemeindebund rät zum Verkauf von Bürgerdaten: Datenschutzbeauftragter reagiert skeptisch auf den Vorstoß

Gewagter Vorschlag in Zeiten des Facebook-Skandals und der Debatte über die Weitergabe von Kundendaten durch die Deutsche Post: Der Städte- und Gemeindebund findet, dass auch Kommunen mit Daten, die sie erheben, Geld verdienen könnten.

Datenschutzbeauftragter Dieter Kugelmann sieht die Idee der Kommunen, Daten zu verkaufen, kritisch. Foto: picture alliance

„Auch die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klar- machen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen“, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Er schlägt ein „Konzessionsmodell“ vor, wonach private Unternehmen mit den Daten der Kommunen arbeiten und dafür bezahlen könnten. Die Einnahmen sollten den Bürgern zugutekommen. Die Kommunen verfügten über wertvolle Datensätze, sagte Landsberg. Diese sollten sie in anonymisierter Form nicht mehr nur kostenlos zur Verfügung stellen.

Geht es um Datenhandel?

Der Datenschutzbeauftragte des Landes, Dieter Kugelmann, ist skeptisch. „Ich halte nichts davon“, sagt er unserer Zeitung. Zwar sei es den Kommunen heute schon möglich, bestimmte Daten zu verkaufen – allerdings nur unter strengen Voraussetzungen. So können zum Beispiel Firmen gegen Gebühr eine sogenannte Melderegisterauskunft beantragen, wenn ein Kunde eine Rechnung nicht bezahlt und sie die Adresse brauchen, um einen Mahnbescheid zu verschicken. „Aber was Herr Landsberg jetzt fordert, geht weit darüber hinaus“, sagt Kugelmann. „Ihm geht es um Datenhandel.“ Der sei in der freien Wirtschaft durchaus üblich. „Aber Kommunen sind ja eben keine Wirtschaftsunternehmen. Es wäre der Vorbildfunktion des Staates unangemessen, wenn sie sich an so etwas beteiligen würden.“ Zumal in den Verwaltungen teils sensible Informationen gesammelt würden, zum Beispiel zum Gehalt oder zu Sozialleistungen wie Hartz IV.

Für kritisch hält Kugelmann den Datenverkauf selbst dann, wenn die Daten anonymisiert werden, wie Landsberg fordert. „Heutzutage ist ja gerade der Trick, dass man Daten mit allen möglichen anderen Daten verknüpft, und am Ende sind eben doch Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich.“ Das habe auch der Verkauf von Kundendaten durch die Deutsche Post gezeigt. „Da waren ja derart weit gehende Angaben dabei, da ist man wirklich überrascht. Zum Bankverhalten der Betroffenen zum Beispiel.“ Die Deutsche Post war zuletzt wegen der Weitergabe von Kundendaten an Parteien im Wahlkampf 2017 in die Kritik geraten. CDU und FDP hatten zur Planung ihres Haustürwahlkampfes anonymisierte Daten einer Post-Tochter gekauft, um Straßenzüge zu identifizieren, in denen sie eher auf Anhänger stoßen.

Warum kostenlos abgeben?

Glaubt man dem Städte- und Gemeindebund, so geht es ihm – anders als der Post – aber nicht in erster Linie um den Verkauf personenbezogener Daten. „Wenn eine Stadt zum Beispiel eine Verkehrszählung macht und diese mit dem Geld der Bürger finanziert, sind die Ergebnisse hochinteressant für Tankstellen und oder Schnellrestaurants. Warum sollten wir das kostenlos abgeben?“, fragt der Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen Sektion des kommunalen Spitzenverbandes, Karl-Heinz Frieden, und nennt ein konkretes Beispiel: „Hamburg hat auf seiner Internetseite eine Lärmkartierung für jedes Gebiet der Stadt. Immobilienscout übernimmt das, macht damit Geschäfte und zahlt nicht.“ Frieden zufolge könnten auch Feinstaubwerte in Kombination mit der Wettervorhersage und Mobilfunkdaten interessant für Verkehrsanbieter sein. In jedem Fall aber nähmen Städte und Gemeinden „die Grundsätze des Datenschutzes sehr ernst“. Angela Kauer-Schöneich/

Gregor Mayntz