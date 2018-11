Städte müssen ihr Image auch auf Instagram, Snapchat und Co. aufpolieren

Stadtmarketing muss Experten zufolge in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung neue Wege gehen. Eine Pressemitteilung, die über Zeitungen verbreitet wird, reicht nicht, sagt Yann Fürst von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft in Mainz. Bei jungen Zielgruppen sei teils sogar Facebook schon zu alt, Städte präsentierten sich auch auf den Foto-Apps Snapchat oder Instagram.

Mancherorts wird auch mit Bloggern oder Influencern gearbeitet, also besonders in sozialen Netzwerken präsenten Menschen, sagte Fürst, der Landesbeauftragte der Bundesvereinigung City- und Städtemarketing ist. „Die Stadtmarketing-Organisationen sind mittlerweile am ...