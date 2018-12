SSG-Männer: Drei Heimspiele an einem Wochenende

Das Wiederholungsspiel der Männer der SSG Etzbach in der Rheinland-Pfalz-Liga gegen die SG Feldkirchen/Neuwied wird nicht mehr in diesem Jahr ausgetragen. Bei der Suche nach einem Termin haben sich beide Seiten auf Freitag, 11. Januar, geeinigt.

Um 20.30 Uhr soll dann der erste Aufschlag in der Großsporthalle in Hamm erfolgen, in der die Etzbacher nur zwei Tage später zu ihrem dritten Doppelspieltag der Saison erneut ran ...