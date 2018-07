SpVgg Burgbrohl empfängt den SC Wassenach zum Derby

Aus unserem Archiv

In der Fußball-Kreisliga B Mayen empfängt die SpVgg Burgbrohl am Samstag (16.30 Uhr) den SC Wassenach zum Derby. Während der SC Wassenach eine herbe Niederlage nach der anderen einstecken muss, konnte sich die SpVgg Burgbrohl durch zwei Siege in Folge im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Im Nachholspiel gegen den SC Concordia Saffig setzte sich das Team von Trainer Thorven Fiedler mit 3:2 (2:0)durch.