Spielwaren werden in 93 Filialen in ganz Deutschland verkauft

Aus unserem Archiv

Die Firma Rofu wurde von Eberhard Fuchs in seiner Heimatstadt Birkenfeld gegründet, wo er 1984 sein erstes Geschäft eröffnete. Außerdem gibt es in Idar-Oberstein eine Filiale des Unternehmens, das inzwischen eine der größten Spielwarenhandelsketten Deutschlands ist. In den mittlerweile 93 Geschäften sind mehr als 2300 Menschen beschäftigt.