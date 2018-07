SPD-Kandidat blickt auf viele politische Erfolge zurück

Aus unserem Archiv

Wilhelm Anheier wurde am 22. Juli 1960 in Plaidt geboren und besuchte dort die Grund- und Hauptschule. Nach dem Wechsel aufs Gymnasium machte er 1980 in Andernach Abitur und absolvierte bei einer Krankenkasse in Mayen eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten. Berufsbegleitend studierte er an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Koblenz und schloss das Studium als Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) ab. Bis heute ist der 57-Jährige bei dem Unternehmen, das ihn ausbildete, beschäftigt.