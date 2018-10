SPD-Fraktionschef Henschel setzt bei Sperrzeit in der Neustadt auf einen runden Tisch

Zwei Anträge der SPD-Fraktion, die politisch kontrovers diskutiert werden dürften, wurden wie erwartet vom Rat in den Hauptausschuss verwiesen – zum einen die Schaffung von weiteren zehn Stellen im kommunalen Vollzugsdienst sowie eine befristete Einstellung von weiteren acht Mitarbeitern im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung, zum anderen die Änderung der Sperrzeit für die Neustadt. Die Sozialdemokraten wollen, dass die in der Sperrzeitverordnung aufgeführte Ausnahmeregelung für die Zeit des Kreuznacher Jahrmarkts nach den negativen Erfahrungen in diesem Jahr gestrichen wird. Das Thema bleibt ein heißes Eisen.

Inzwischen hat sich eine Initiative von Neustadtbewohnern und Altstadtverein gegründet, die eine Verschärfung der Sperrzeit fordert. Sie soll an Wochentagen von 1 bis 6 Uhr sowie am Freitag und Samstag ...

