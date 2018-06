SPD will sich an gleich zwei Veranstaltungen beteiligen

Aus unserem Archiv

Die SPD Hachenburg begrüßt die überparteiliche „Meile der Demokratie“, die vom Verein Demos als sichtbares Zeichen gegen die Veranstaltung der AfD in der Stadt gesetzt wird. „Wir sind stolz, in einer liberalen offenen und menschlichen Stadt leben zu können. Diese Weltoffenheit will die SPD bewahren und sich gleichzeitig um Zukunftsthemen für Hachenburg kümmern“, so SPD-Ortsvereinsvorsitzender Harald Hericks.