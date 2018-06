Spannende Kicks mit dem Junioren-Weltmeister

Für Begeisterung bei den Schülern sorgte auch ein besonderer Ehrengast: Der amtierende Junioren-Weltmeister im Tischfußball, Raphael Hampel (18), erwies sich als ausgesprochen actionreicher Unesco-Botschafter. Denn er und sein Team von der Deutschen Tischfußballjugend hat acht Kickertische mitgebracht und in der Turnhalle aufgestellt. Spannender, als sich mit dem spielstärksten und reaktionsschnellsten Jugendspieler der Welt zu messen, kann es am Kickertisch kaum sein.

Raphael ist derzeit im Bundesfreiwilligendienst tätig und steht dafür auch fünf bis zehn Stunden täglich an den Griffstangen. Beim Projekttag in St. Goarshausen war er quasi auf Durchreise in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Aktion „So viel Freude“ bringt der 18-Jährige nämlich am heutigen Freitag vier gestiftete Kickertische in die Kinderkrebsstation an der Uniklinik Mainz. Ein kleines Match gegen den internationalen Topspieler wird für die jungen Patienten sicher auch eine willkommene Abwechslung vom Klinikalltag sein. Auch zu den UN-Blauhelmen in Mali wurde Raphael Hampel schon eingeladen und in einigen Wochen fliegt er nach Afghanistan, wo er mit dort eingesetzten Bundeswehrsoldaten kickt. aj