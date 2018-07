So überleben die Raupen

Die weiß-braunen Falter, die aus den Kahlfraß verursachenden Raupen entstehen, sitzen nicht auf Buchsbäumen, sondern auf der Unterseite der Blätter anderer Bäume. Sie können gut und schnell fliegen. Erst zur Eiablage suchen die Weibchen gezielt nach Buchsbäumen.

Die Raupen der letzten Eiablage des Jahres überwintern in Kokons zwischen den Blättern oder in Ritzen in der Nähe der Pflanzen. Die Raupe nutzt ihre Fähigkeit, Fäden zu erzeugen, zum ...