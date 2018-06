So reagiert die Landesregierung auf den Lehrermangel

Das Bildungministerium informiert auf Nachfrage unserer Zeitung: Bundesweit besteht seit Längerem ein Mangel an voll ausgebildeten Lehrkräften für bestimmte Fächer wie beispielsweise Informatik, Physik, Mathematik oder auch berufsbezogene Fächer. Ebenso besteht ein bundesweiter Fachkräftemangel bei den Grund- und Förderschullehrkräften. Rheinland-Pfalz sei davon bisher aber deutlich weniger betroffen als andere Bundesländer.

Um dem entgegenzuwirken, werde ganz gezielt für den Lehrerberuf, jeweils differenziert nach den einzelnen Schularten und Fächern, geworben und Erfolg versprechende Studiengänge und Fächerkombinationen für eine spätere Einstellung benannt. Darüber hinaus kann an weiterführenden Schulen dem Mangel an Lehrkräften mit Einstellungen von Quer- oder Seiteneinsteigern begegnet werden. Außerdem werden Lehrkräfte aus anderen Schularten für Vertretungstätigkeiten an Grundschulen geworben.