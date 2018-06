So ist die Umweltberatung entstanden – und so finanziert sie sich

Aus unserem Archiv

So wird die Integrierte Umweltberatung (IUB) im Kreis Mayen-Koblenz finanziert: Rüdiger Kape ist bei der Kreisverwaltung beschäftigt. Für Projekte sucht er überall Gelder zusammen. Seit 2010 sind es insgesamt 400.000 Euro gewesen, rechnet er beispielhaft vor. Kape und andere Akteure der IUB sprechen Sponsoren an oder schreiben Anträge für Fördergelder. So kamen 267.000 Euro seit 2010 über Förderbescheide und 141.000 Euro an Spenden rein.