Eine weitere sehr gute Platzierung für die LLG Hunsrück gab es im Siebenkampf für Marie Sophie Kochems. Die Argenthalerin bestritt bei der weiblichen Jugend ihren ersten Siebenkampf im luxemburgischen Düdelingen. Zwei Tage lief, sprang, warf und stoß die 16-Jährige und sicherte sich am Ende den Rheinland-Vizetitel mit 2934 Punkten.

Dabei lief die junge Sportlerin die 100 Meter Hürden in 16,63 Sekunden, die 100 Meter in 13,62 Sekunden und die 800 Meter in 2:43,65 Minuten. Beim Weitsprung ging es für ...