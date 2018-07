Sieben Stationen bis zum Weltmeistertitel

Aus unserem Archiv

Wenn die Zehnkämpfer in die Halle gehen, müssen sie auf drei Disziplinen verzichten. Diskus- und Speerwurf fallen aus naheliegenden Gründen in geschlossenen Räumen aus, der 400-Meter-Lauf ist ebenfalls nicht im Programm. Der WM-Siebenkampf in Birmingham beginnt am Freitag um 10 Uhr mit dem 60-Meter-Sprint, um 10.40 Uhr folgt der Weitsprung.