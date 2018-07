Sicherheit im Fokus

Das Thema Sicherheit stand bei der Großveranstaltung einmal mehr im Mittelpunkt. Denn im Vorjahr Jahr ereigneten sich im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Mayen, wozu auch die Region um den Nürburgring zählt, rund 300 Unfälle mit Motorradfahrern, wobei vier Menschen ums Leben kamen. Hinzu kamen rund 80 Schwer- sowie rund 180 Leichtverletzte.

Dazu erklärt Polizeisprecher Lars Brummer im Gespräch mit der Rhein-Zeitung: „Die Statistik weist die meisten Unfälle für Sonntage in den Monaten Mai und August aus. Auffallend ist zudem, dass die Altersgruppe der 45-65-Jährigen extrem stark vertreten ist“. Auffallend sei zudem, dass bei der Mehrheit der Motorradunfälle die Hauptursache bei beteiligten Autofahrern liege. „Umso wichtiger also, dass alle Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht aufeinander nehmen“, appelliert Polizeisprecher Brummer. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz kam es im Jahr 2017 zu rund 3.900 Motorradunfällen mit 43 Toten, 900 Schwer- und 2000 Leichtverletzten. wet