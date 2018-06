SGE Bad Kreuznach – SVA Waldalgesheim 0:2 (0:2)

SG Eintracht Bad Kreuznach: Czyzewski – Missal, Simioanca, Pflüger, Flühr – Baumann, Kurtoglu (59. Bayir) – Baltateanu, Darcan – Satici (46. Paulus), Schneider.

SV Alemannia Waldalgesheim: Patria – Braun, Gänz, Fennel, Förstel – Walther – Heeg (60. Balder), Riemer, Bilotta (82. Ludwig), Breier – Kern (72. Staegemann).

Schiedsrichter: Schmidt (Frankenthal).

Zuschauer: 400.

Tore: 0:1 Walther (15.), 0:2 Kern (40.).

Beste Spieler: Fehlanzeige – Walther, Breier.

So geht's weiter: Die SGE spielt am Mittwoch um 19.30 Uhr in Winzenheim gegen RWO Alzey, der SVA zur gleichen Zeit im Verbandspokal-Halbfinale beim TSV Gau-Odernheim und am Sonntag um 15 Uhr in der Verbandsliga gegen den ASV Winnweiler.