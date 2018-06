SG will Haken unter eine schwierige Saison setzen

Aus unserem Archiv

Frei-Laubersheim

Aus dem Gröbsten ist die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim raus. Sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang sollten zum Verbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga reichen. Der TTC Wirges II, der derzeitige Drittletzte, müsste schon alle seine vier ausstehenden Partien gewinnen, um an der SG noch vorbeizuziehen. Ohne den ganz großen Druck können die Winzenheimer deshalb ihre beiden Auswärtspartien am heutigen Samstag angehen. Um 15 Uhr sind sie bei den SF Nistertal zu Gast, um 19 Uhr bei den SF Höhr-Grenzhausen.