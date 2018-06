Vordereifel: Sesterhenn – Geisen, Weiler, Schmitt, Williams, Stulla (90. Dreidoppel), N. Diensberg (85. Stripling), St. Diensberg, Mey, Adams (88. Kirsch), Bach.

Niederburg: C. Pabst – J. Eich, Knebel, Eroglu, Buschbaum, C. Hohl (87. Weber), Kasper, C. Schink (83. Safic), Thiele, König, J. Schink (74. Ucar).

Schiedsrichter: Moritz Mayer (Rhens); Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 König (7.), 1:1 Schmitt (56.), 2:1 und 3:1 Bach (74., 86.).

Nächste Aufgabe für Niederburg: am Karsamstag (17.30 Uhr) in Gering-Kollig.