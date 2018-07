SG Mörschbach/L./A. – TuS Kirchberg 0:3 (0:0)

Mörschbach: Reuther – Weber (70. L. Schulzki), Silbernagel, Römer, Thönges, Schmidt (70. Hilgert-Walber), Volkweis, Peifer, Metz, Müller (46. Kunze), Kauer.

Kirchberg: Jakobs – J. Heimer (70. Daum), Carbach, Reifenschneider, Brunk (36. Bär), Resch, Michel, Wild, Stürz, Rieder (50. Sagel), Özer.

Schiedsrichter: Amir Amirian (Wiesbaden); Zuschauer: 220.

Tore: 0:1 Carbach (58.), 0:2 Sagel (63.), 0:3 J. Heimer (69.).

Beste Spieler: Römer – Carbach, Sagel.

Nächste Aufgabe für Mörschbach: am Sonntag (14.30 Uhr) bei Cosmos Koblenz; für Kirchberg: am Dienstag (19.30 Uhr) in Mengerschied.