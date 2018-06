SG Mengerschied/U./S. – TuS Kirchberg 2:3 (0:2)

Mengerschied: Spreyer – Kleid, Kaiser, Kaspar, Caspar (89. W. Kratz), Wickert, Tittel, Ketouati (46. Herrmann), Steffens, Braun, Georg.

Kirchberg: Jakobs – Michel, Sehn-Henn, Müller, Kellerer, Wild (67. Özer), Sagel, Bär, F. Daum (59. Stürz), J. Heimer, Resch (90. Carbach).

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld); Zuschauer: 270.

Tore: 0:1 Resch (26.), 0:2 F. Daum (43.), 1:2 Georg (57.), 2:2 Herrmann (Foulelfmeter, 70.), 2:3 Kaspar (88., Eigentor).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Kleid (Mengerschied, 50.).

Nächste Aufgabe für Mengerschied: am Sonntag (14.45 Uhr) in Unzenberg gegen Niederburg; für Kirchberg: am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen Müden.