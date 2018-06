SG Mengerschied/U./S. – SG Niederburg/B./D. 5:1 (0:0)

Mengerschied: Moldenhauer – Kaiser, Herrmann (86. Mazanek), Wickert, Caspar, Tittel, Kleid, Georg (87. Kaspar), Ketouati, Braun (89. Tralles), Steffens.

Niederburg: C. Pabst – J. Eich, Thiele, C. Hohl, Buschbaum, M. Schink, Zuck, C. Schink (76. Safic), Knebel, König, J. Schink (81. Sauerborn).

Schiedsrichter: Niklas Breiling (Mertesdorf).

Zuschauer: 181.

Tore: 1:0, 2:0 Georg (55., 56.), 2:1 J. Schink (62.), 3:1 Georg (75.), 4:1 Ketouati (84.), 5:1 Steffens (88.).

Beste Spieler: Georg, Kleid, Tittel – Thiele.

Nächste Aufgabe für Mengerschied: am Donnerstag (19.30 Uhr) in Mengerschied gegen Mörschbach; für Niederburg: am Donnerstag (19.30 Uhr) in Niederburg gegen Oberwesel.