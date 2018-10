SG Kempenich ist Favorit

In der Fußball-Kreisliga B Ahr erwartet Spitzenreiter SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld am Samstag (17 Uhr) die SG Walporzheim/Bachem. Der Tabellenführer ist auf eigenem Platz verlustpunktfrei, die Gäste haben noch nicht einen Zähler in fremden Gefilden geholt. Auf dem Papier also eine klare Sache, aber Kempenichs Spielertrainer Patrick Melcher warnt: „Im Vorjahr haben wir in zwei Spielen nicht gegen Walporzheim gewonnen.

Gerade jetzt müssen wir hoch konzentriert bleiben, um unsere gute Position weiter zu festigen.“ Gästetrainer Olaf Fuchs sagt: „Es ist das leichteste Spiel, denn wir können nur überraschen.“lkl

