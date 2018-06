SG Hüffelsheim plant für die Landesliga

Aus unserem Archiv

Die SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim will auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga an den Start gehen, sofern ihr der Klassenverbleib gelingt. Das hat SGH-Abteilungsleiter Lars Winter bestätigt. Ein freiwilliger Rückzug in die Bezirksliga ist damit vom Tisch.