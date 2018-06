Gösenroth: Olivier, M. Scherschlicht – Schneider (2), Röhrig, E. Hermann, Nicolae (1), Koch (3), F. Saam, Conrath (3), Reuter, Löwen (8), S. Hermann (5), Domaschenko (5), M. Friedrich (4/4).

Kastellaun: Kölsch, Korbion – Gilanyi (2), Spreda, B. Wetstein (2/1), Wendling (1), Zigelis (8/4), Dämgen, Hess (1), Walb (5/1), Helaoui (6), Hoff, Priesterbach.

Schiedsrichter: Haas und Müller (Osthofen).

Zuschauer: 280.

Spielfilm: 4:4 (9.), 10:6 (16.), 12:8 (20.), 14:9 (Halbzeit), 15:12 (34.), 19:17 (44.),24:22 (52.), 27:23 (57.), 30:25 (Endstand).

Nächste Aufgabe für Gösenroth: am Samstag (19.30 Uhr) in Völklingen; für Kastellaun: am Sonntag (17 Uhr) daheim gegen Mundenheim.