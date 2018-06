Selbst Brot backen lernt man am besten beim Meister

In der meist menschenleeren Backstube der ehemaligen Bäckerei Pletz in Willingen herrscht an diesem Morgen munteres Gewusel. Ein knappes Dutzend Frauen und Männer aus dem gesamten Westerwald – vom Nachbardorf Rabenscheid über weitere Oberwesterwälder Orte und Höhr-Grenzhausen bis hinab in den Kreis Neuwied – wollen vom Profi lernen, wie man richtiges Brot backt. Immer wieder einmal gibt Bäckermeister Hans-Jürgen Pletz aus Willingen in Zusammenarbeit mit der Touristinfo Hoher Westerwald in Rennerod Brotbackkurse, die meistens schnell ausgebucht sind.

Doch bevor es richtig losgeht, gibt es im Café Heimatstübchen erst einmal eine theoretische Einführung in das Handwerk – oder besser die Kunst – des Brotbackens. Dazu wird Kaffee serviert, und natürlich dürfen gleich mehrere Sorten von Pletz schon auf Vorrat gebackene Brotsorten probiert werden. „Ich esse Brot meistens einfach nur mit Butter“, erläutert der Bäckermeister, „das schmeckt mir am besten. Zustimmendes Nicken.

Nun geht es ans Erläutern der ausgeteilten Rezepte, von denen sich jeder was aussuchen soll. Natürlich nimmt die Diskussion, wie ein richtiger Sauerteig hergestellt werden muss, breiten Raum ein. Da aber auch Pletz, der ehrenamtlich im Westerwald-Verein auch Chefredakteur der Vereinszeitschrift „Der Westerwald“ ist, längst nicht mehr jeden Tag backt, geht er hier mit der Zeit und benutzt für den Sauerteig einen speziellen Ansatz, den es im Fachhandel zu kaufen gibt. Davon darf später jeder etwas mit nach Hause nehmen.

Nun geht es aber in die Backstube und an die Arbeit: Alle Zutaten werden abgewogen und gründlich gemischt. Dann beginnt die Schwerstarbeit: das Kneten des Teiges. Hier verrät der Profi den Amateuren einige Kniffe, wie man sich das Kneten leichter machen kann, und dass man auch das Falten des Teiges nicht vergessen darf. Sonst bekommt man ihn nicht in die richtige Form. Wer möchte, kann noch Nüsse, Körner oder Gewürze in seinen Teig einarbeiten. Dann werden die Brotrohlinge je nach Konsistenz des Teiges, was wiederum unter anderem von der Mehlart abhängt, auf Bretter oder in Gärkörbchen gesetzt.

„Jetzt müssen unsere Brote gehen, also gehen wir wieder Kaffee trinken“, schlägt Bäckermeister Pletz vor. Im Nebenraum können dann nicht nur weitere Brotsorten probiert werden, sondern es gibt auch jeder Menge Informationen zum Weg des Brotes, angefangen beim Anbau des Getreides früher und heute über die historische und moderne Mühlentechnik bis hin zu den traditionellen oder mittlerweile hoch technisierten Bäckereien.

„Ich glaube, jetzt können wir mal nach unserem Teig schauen“, meint Pletz, doch er hat sich zu früh gefreut: Weil es in der nicht mehr regelmäßig genutzten Backstube nicht mehr so warm ist, müssen sich alle noch etwas gedulden. Doch dann ist es so weit: Die von den Kursteilnehmern in traditioneller Handarbeit produzierten Brote werden möglichst rasch in den Ofen eingeschoben. Dann wird es spannend: Damit die Brote schön knusprig und glänzend werden, wird Dampf in den Backofen eingelassen. „Vorsicht, jetzt wird's heiß“, warnt der Bäckermeister. Denn schon nach kurzer Zeit muss er die Ofentür öffnen, um den überschüssigen Dampf wieder abzulassen.

Danach heißt es für alle: Geduld haben. Doch bald kann jeder mal durchs Sichtfenster nachschauen, wie seine Brotlaibe langsam braun werden. Pletz holt einen der knusprigen Laibe aus dem Ofen, nimmt ihn in die Hand und klopft auf die Unterseite. „Noch ein paar Minuten, dann sind die Brote fertig und können mitgenommen werden.“

mm