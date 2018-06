Seit 2010 werden im mehr Fälle bekannt

Der Skandal um den jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch vieler Kinder und Jugendlicher in Einrichtungen der katholischen Kirche erschütterte ganz Deutschland. Öffentliche Aufmerksamkeit fanden die Vorfälle im Januar 2010. Am Berliner Canisius-Kolleg der Jesuiten werden erste Verdachtsfälle bekannt.

Ein Untersuchungsbericht enthüllt später, dass der Orden sexuelle und körperliche Gewalt gegen Kinder über Jahrzehnte vertuscht hat. Triers Bischof Stephan Ackermann wird wenige Wochen später zum Beauftragten der katholischen Kirche für Missbrauchsfälle ernannt. Die deutschen Bischöfe verständigen sich im August 2010 auf neue Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch durch Geistliche. Auch der Vatikan reagiert und gibt im Mai 2011 neue Leitlinien gegen Missbrauch heraus. Papst Franziskus kündigt im Dezember 2013 an, seinen Kampf gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche mit einer neuen Kommission auszuweiten. Im März 2014 startet die katholische Kirche in Deutschland ein Forschungsprojekt, das den sexuellen Missbrauch Jugendlicher aufarbeiten soll. Auch Jahre nach Beginn der Enthüllungen kommen immer wieder neue Fälle ans Licht. Bis Oktober 2016 melden sich zum Beispiel mehr als 400 ehemalige Sänger der Regensburger Domspatzen, die von Lehrern und Priestern über Jahrzehnte körperlich misshandelt worden waren. Dutzende wurden sexuell missbraucht.