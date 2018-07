Sechs Gänge vom Grill: Wirklich alles muss in Fulda frisch zubereitet werden

Die Aartal BBQ Crew tritt bei der Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaft in der Profiklasse an – das bedeutet, dass sie neben dem Fisch, zwei Fleischgängen und einem Dessert auch ein vegetarisches Gericht und ein Hähnchenbrustfilet mit Beilage abliefert. Während der fleischlose Gang bei den Aartalern nicht so beliebt ist, macht ihnen die Süßspeise stets Freude. Und richtig gut sind sie auch: Bereits 2016 hatten sie den zweiten Platz in der Dessertwertung erreicht.

Forelle macht den Auftakt bei der DM, es folgt das vegetarische Gericht, Schweinerücken und „Chefs Choice“: die Hähnchenbrust von der Plancha genannten Platte, die die Aartaler ebenfalls meisterlich nutzen. Brisket ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.