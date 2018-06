Schüler stellen Benefizaktionen auf die Beine

Aus unserem Archiv

Die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig spendete 13.705 Euro. Die Schule hatte für ihren ehemaligen Schüler ein Leon-Turnfest veranstaltet. Jedes Kind suchte sich einen oder mehrere Paten, die das Geräteturnen finanziell unterstützten. Auch die Realschule plus und Fachoberschule Mendig war aktiv: Dort hatte die SV ein Sammelbüro eingerichtet und einen Waffel- und Würstchenverkauf initiiert. „Insgesamt kamen 1107 Euro zusammen “, so Bettina Steinbauer von der DKMS.