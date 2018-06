Sanierung der Wege an der B 9 schon im Frühjahr?

Auf Anfrage der RZ verweist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch einmal auf den vorhandenen Rheinradweg, der über Bahnunterführungen in Stolzenfels erreichbar ist und der nach Kenntnisstand der Behörde von den touristischen Radfahrern sehr wohl angenommen würde.

Zwischen Stolzenfels und Rhens sind die Wege am Rande der B 9 für Radfahrer nicht nutzbar – zunächst wegen eines Gehwegs, später wegen einer Sperrung. Foto: Volker Schmidt

„Die Strecke an der B 9 wird in den überwiegend meisten Fällen von Ortskundigen quasi als Abkürzung genutzt“, erklärt Sprecherin Birgit Küppers. Der LBM ist laut Küppers bereit, eine verbesserte Radwegeverbindung zwischen den Orten herzustellen.

Er unterstütze die Bemühung der Gemeinden Rhens, Brey und Spay, den Rheinradweg auszubauen. Im Zuge dessen prüfe der LBM derzeit eine gemeinsame Streckenführung ab Stolzenfels bis Spay, „da im Zuge des geplanten Verlaufs des Rhein-Radwegs von Rhens bis Spay eine störungsarme, sichere und zügige Führung des Radverkehrs möglich wäre“. Dadurch werde die gesamte Radwegeführung „komplett neu betrachtet“. Konkrete Abstimmungen mit den beteiligten Kommunen laufen derzeit.

Der direkt hinter der Ortsausfahrt Stolzenfels liegende Fußweg an der B 9 (Richtung Rhens) wird wahrscheinlich Bestandteil des geplanten, großräumigen Netzes werden, so der LBM, und soll im Vorgriff auf die endgültige Planung im Frühjahr 2018 instand gesetzt werden. Gleiches gilt für den gesperrten Radweg hinter der Kreisgrenze, obwohl dieser Teil bislang nicht Bestandteil des großräumigen Netzes ist. Grundsätzlich soll nach der Instandsetzung der Radwegeabschnitte an der B 9 die vorhandene Straßenverkehrsordnung und Beschilderung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dies erfolgt zusammen mit der Stadt Koblenz, die für die Verkehrszeichen zuständig ist. Der LBM betont, dass der zurzeit gesperrte Radweg auch nach der Instandsetzung unmittelbar an der Auffahrt von Rhens endet.