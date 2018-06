Aus unserem Archiv

Spitzenreiter 1

FC Saarbrücken kann in den kommenden Begegnungen nicht auf seinen Top-Scorer Patrick Schmidt (19 Saisontreffer) zurückgreifen. Der in der Torschützenliste hinter Karl-Heinz Lappe von der U23 des FSV Mainz 05 (21 Treffer) auf Platz zwei rangierende Mann mit der Nummer neun zog sich in der Partie gegen die TuS Koblenz (0:1) nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter Dieter Paucken einen Außenbandriss im linken Knöchel zu.