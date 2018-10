RZ-Wettbewerb: Kinder, malt uns Weihnachtsbilder!

Um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu steigern, veranstaltet unsere Zeitung auch in diesem Jahr einen großen Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Die schönsten Bilder werden wir in einer Weihnachtsbeilage abdrucken. „Weihnachten im Kreis der Familie“, so lautet in diesem Jahr das Thema für den Malwettbewerb. Also ran an die Malstifte. Was ihr zu dem Thema malen könnt? Beispielsweise, wie ihr mit Oma und Opa in der Vorweihnachtszeit den Weihnachtsmarkt besucht. Oder wie ihr mit euren Eltern Heiligabend feiert. Oder ihr malt eure Familie beim Schmücken des Christbaums, beim Plätzchenbacken oder Liedersingen.

Kinder, malt uns Weihnachtsbilder! 1 von 5 Malt uns Eure Bilder! Foto: privat 2 von 5 Malt uns Eure Bilder! Foto: privat 3 von 5 Malt uns Eure Bilder! Foto: privat 4 von 5 Malt uns Eure Bilder! Foto: privat » alle Fotos der Fotostrecke ansehen Womit ihr das Weihnachtsbild malt, bleibt euch überlassen. Wir haben in unserer heutigen Ausgabe dafür eine Seite mit genügend Platz zum Malen vorbereitet, diese müsst ihr aber nicht benutzen. Stattdessen könnt ihr gern weißes Papier bis zu einer maximalen Größe von DIN A3 nehmen. Wichtig ist, dass euer Bild rechtzeitig und mit euren persönlichen Daten und einem Porträtfoto von euch bei uns eintrifft. Schließlich möchten wir die schönsten Kunstwerke pünktlich zum Fest in einer großen, farbigen Weihnachtsbeilage veröffentlichen. Und natürlich gibt es auch diesmal etwas zu gewinnen. Denn eine Jury wird zehn Bilder auswählen – und unsere Zeitung diese zehn jungen Künstler mit ihren Eltern im kommenden Jahr zu einem gemeinsamen Erlebnistag in die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen einladen – am Samstag, 11. Mai 2019. Darüber hinaus gibt es bei dem Malwettbewerb weitere Sachpreise zu gewinnen. Ihr könnt euer Bild und das Foto mit allen erforderlichen Kontaktdaten wie folgt an uns schicken: 1. Alles per Post: Beschriftet bitte auf der Rückseite (!) euer gemaltes Bild und euer Foto mit eurem Vor- und Zunamen, eurem Alter und eurer vollständigen Anschrift (Straße, Ort) sowie der Telefonnummer und einer kurzen Erklärung, was ihr gemalt habt. Wichtig: Bitte klebt das Passfoto von euch nicht auf das gemalte Bild oder auf die Rückseite! 2. Kombinierte Post- und E-Mail-Einsendung: Alles ebenso wie zuvor beschrieben, nur dass ihr uns euer Foto digital als JPEG-Dokument in einer guten Auflösung per E-Mail schickt. Bitte denkt dann daran, in den Betreff der E-Mail nichts anderes als euren Vor- und Zunamen, Alter und Wohnort zu schreiben. Schickt uns ausschließlich euer Foto per E-Mail, und scannt bitte zu Hause euer gemaltes Bild nicht selbst ein. Aus technischen Gründen machen das unsere Experten. Das gemalte Weihnachtsbild muss unbedingt per Post geschickt werden. Wichtig: Für die Teilnahme an dem Malwettbewerb benötigen wir in jedem Fall die schriftliche Einverständniserklärung eurer Eltern. Sie müssen also auf dem gemalten Bild unterschreiben, dass mit dem Foto auch euer Name, Alter und euer Wohnort in der Weihnachtsbeilage oder online auf www.rhein-zeitung.de veröffentlicht werden dürfen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Adresse unserer Weihnachtsredaktion lautet: Rhein-Zeitung Redaktion Stichwort: Weihnachtsmaler August-Horch-Straße 28 56070 Koblenz E-Mail: weihnachtsmaler@rhein-zeitung.net Einsendeschluss (Poststempel) ist am Freitag, 23. November 2018.